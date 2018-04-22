ЗМІ розповіли, кого підозрюють в отруєнні Скрипалів

Контртерористична поліція ідентифікувала російського вбивцю, який, імовірно, причетний до отруєння в Солсбері.

Як пише The Sunday People, підозрюваний - 54-річний колишній шпигун ФСБ з кодовим ім'ям "Гордон".

Чоловік може використовувати псевдонім Михайло Савікіс, а також ще два псевдоніма.

Поліція побоюється, що підозрюваний вже повернувся до Росії, і в них може ніколи не з'явитися можливості допитати його.

Детективи вважають, що за отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері стояла команда з шести осіб.

Про людину з кодовим ім'ям "Гордон" стало відомо після 5-годинного допиту поліцією Лондона цього тижня колишнього агента КДБ, 59-річного Бориса Карпічкова.

Екс-агент КДБ Борис Карпічков Sunday Mirror

Карпічков розповів виданню, що вони з "Гордоном" перетиналися на початку 1990-х, коли Карпічков був майором ФСБ в Латвії, а "Гордон" - його підлеглим.

"Він був дуже розумною, освіченою, амбітною і безжальною людиною", - сказав Борис.

За його словами, "Гордон" володів бойовими мистецтвами і спеціалізувався на джиу-джитсу.

Він отримав юридичну освіту в Латвійському державному університеті в Ризі.

Тоді "Гордон" працював під прикриттям як успішний бізнесмен у сфері безпеки. Він був капітаном в КДБ, перш ніж вступити в ФСБ після закінчення холодної війни.

Відомо, що він убив принаймні одну людину, застреливши в 1990-х кримінального авторитета в Латвії.

Карпічков вважає, що якщо "Гордон" брав участь в отруєнні в Солсбері, то він був лідером групи, що організувала замах на Скрипалів.

Колишній агент КДБ Карпічков розповів, що йому було наказано отруїти Гордона за те, що той розкрив одну з мереж ФСБ латвійської службі безпеки. Але він відмовився це зробити.

1998 року він втік з Росії з двома валізами секретних документів і перебрався до Великобританії зі своєю родиною. У 2010 році Карпічков отримав британське громадянство.

За його словами, російські агенти двічі намагалися отруїти його в Новій Зеландії, де він жив з червня 2006 по жовтень 2007 року.

"Я говорю, оскільки сподіваюся, що це найкращий спосіб захистити себе і мою сім'ю. Я знаю шпигуна, який пов'язаний зі Скрипалями, тому моє життя зараз у ще більшій небезпеці, але поліція не відреагувала на наше прохання про захист", - сказав Карпічков.

Як повідомлялося, 21 квітня видання The Telegraph з посиланням на власні джерела повідомило, що британська поліція та розвідка ідентифікували основних підозрюваних у спробі вбивства колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Сергія Скрипаля разом з донькою Юлією знайшли непритомними у британському містечку Солсбері 4 березня. Британія стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новічок", виготовленою в Росії.

Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії щодо отруєння в Солсбері.

Британська розвідка вважає, що речовина "Новічок" була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.