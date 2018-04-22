СМИ рассказали, кого подозревают в отравлении Скрипалей

Контртеррористическая полиция идентифицировала русского убийцу, который, вероятно, причастен к отравлению в Солсбери.

Как пишет The Sunday People, подозреваемый – 54-летний бывший шпион ФСБ с кодовым именем "Гордон".

Мужчина может использовать псевдоним Михаил Савикис, а также еще два псевдонима.

Полиция опасается, что подозреваемый уже вернулся в Россию, и у них может никогда не появиться возможности допросить его.

Детективы полагают, что за отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери стояла команда из шести человек.

О человеке с кодовым именем "Гордон" стало известно после 5-часового допроса полицией Лондона на этой неделе бывшего агента КГБ, 59-летнего Бориса Карпичкова.

Экс-агент КГБ Борис Карпичков Sunday Mirror

Карпичков рассказал изданию, что они с "Гордоном" пересекались в начале 1990-х годов, когда Карпичков был майором ФСБ в Латвии, а "Гордон" – его подчиненным.

"Он был очень умным, образованным, амбициозным и безжалостным человеком", - сказал Борис.

По его словам, "Гордон" обучался боевым искусствам и специализировался на джиу-джитсу.

Он получил юридическое образование в Латвийском государственном университете в Риге.

Тогда "Гордон" работал под прикрытием как успешный бизнесмен в сфере безопасности. Он был капитаном в КГБ, прежде чем вступить в ФСБ после окончания холодной войны.

Известно, что он убил по крайней мере одного человека, застрелив в 1990-х криминального авторитета в Латвии.

Карпичков полагает, что если "Гордон" принимал участие в отравлении в Солсбери, то он был лидером группы, организовавшей покушение на Скрипалей.

Бывший агент КГБ Карпичков рассказал, что ему было приказано отравить Гордона за то, что тот раскрыл одну из сетей ФСБ латвийской службе безопасности. Но он отказался это сделать.

В 1998 году он сбежал из России с двумя чемоданами секретных документов и перебрался в Великобританию со своей семьей. В 2010 году Карпичков получил британское гражданство.

По его словам, российские агенты дважды пытались отравить его в Новой Зеландии, где он жил с июня 2006 по октябрь 2007 года.

"Я говорю, поскольку надеюсь, что это лучший способ защитить себя и мою семью. Я знаю шпиона, который связан со Скрипалями, поэтому моя жизнь сейчас в еще большей опасности, но полиция не отреагировала на нашу просьбу о защите", - сказал Карпичков.

Как сообщалось, 21 апреля британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщило, что британская полиция и разведка идентифицировали основных подозреваемых в попытке убийства бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией нашли без сознания в британском городке Солсбери 4 марта. Великобритания утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", изготовленном в России.

Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено ​​на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.