У Єревані затримали лідера протестного руху

У Єревані під час ходи протестного руху проти прем'єрства екс-президента Сержа Саргсяна на вулиці Арцах був затриманий лідер руху, депутат Національних зборів Вірменії Нікол Пашинян.

Як повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода", поліція застосувала спецзасоби для стримування розгніваних силовими діями демонстрантів.

Поліцейські почали розгін демонстрації, в даний час вони із застосуванням сили затримують учасників акції.

Затримано також іншого опозиційного депутата Сасуна Мікаеляна.

На даний момент є один постраждалий, його відвезли на машині "швидкої допомоги".

Раніше в неділю відбулася дуже коротка зустріч Саргсяна з Пашиняном, вона тривала кілька хвилин.

Зустріч була організована в присутності журналістів і транслювалася в прямому ефірі.

Як повідомлялося, у суботу в рамках протестів проти прем’єр-міністра Сержа Саргсяна поліція Вірменії затримала 102 осіб.

Саргсян у суботу закликав опозиційного депутата і організатора протестів Нікола Пашиняна до діалогу. Пашинян відповів на пропозицію Саргсяна, що готовий обговорювати тільки питання його відставки.

Акції протесту проти Саргсяна в Єревані проходять з 13 квітня. Учасники акцій періодично проводять мітинги, ходи, перекривають вулиці, намагаються перешкодити роботі державних органів.

Поліція щоденно затримує десятки протестувальників, більшість з яких невдовзі відпускає.