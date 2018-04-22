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У Єревані затримали лідера протестного руху

Неділя, 22 квітня 2018, 11:14
У Єревані затримали лідера протестного руху

У Єревані під час ходи протестного руху проти прем'єрства екс-президента Сержа Саргсяна на вулиці Арцах був затриманий лідер руху, депутат Національних зборів Вірменії Нікол Пашинян.

Як повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода", поліція застосувала спецзасоби для стримування розгніваних силовими діями демонстрантів.

Поліцейські почали розгін демонстрації, в даний час вони із застосуванням сили затримують учасників акції.

Затримано також іншого опозиційного депутата Сасуна Мікаеляна.

На даний момент є один постраждалий, його відвезли на машині "швидкої допомоги".

Пізніше в поліції пояснили, що організатори зборів: Нікол Пашинян, Арарат Мірзоян, Сасун Мікаелян були примусово усунуті з місця зібрання.

Незважаючи на численні заклики поліції припинити зібрання, Нікол Пашинян продовжив незаконну ходу на вулиці Арцаха, закликавши до масового спротиву, йдеться в заяві.

Поліція РА заявляє, що після прийняття рішення про припинення зібрання всі дії організаторів є незаконними, а всі учасники зібрання були зобов'язані покинути місце зборів.

"Керуючись статтею 33 Закону РА "Про свободу зібрань", поліція здійснила дії з розгону зібрання засобами, що виходять із ситуації", - відзначили в поліції.

Раніше в неділю відбулася дуже коротка зустріч Саргсяна з Пашиняном, вона тривала кілька хвилин.

Зустріч була організована в присутності журналістів і транслювалася в прямому ефірі.

Як повідомлялося, у суботу в рамках протестів проти прем’єр-міністра Сержа Саргсяна поліція Вірменії затримала 102 осіб.

Саргсян у суботу закликав опозиційного депутата і організатора протестів Нікола Пашиняна до діалогу. Пашинян відповів на пропозицію Саргсяна, що готовий обговорювати тільки питання його відставки.

Акції протесту проти Саргсяна в Єревані проходять з 13 квітня. Учасники акцій періодично проводять мітинги, ходи, перекривають вулиці, намагаються перешкодити роботі державних органів.

Поліція щоденно затримує десятки протестувальників, більшість з яких невдовзі відпускає.

Українська правда
Теми: Вірменія
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