В Ереване задержали лидера протестного движения

В Ереване во время шествия протестного движения против премьерства экс-президента Сержа Саргсяна на улице Арцаха был задержан лидер движения, депутат Национального собрания Армении Никол Пашинян.

Как сообщает армянская служба "Радио Свобода", полиция применила спецсредства для сдерживания разгневанных силовыми действиями демонстрантов.

Полицейские начали разгон демонстрации, в настоящее время они с применением силы задерживают участников акции.

Задержан также другой оппозиционный депутат Сасун Микаелян.

На данный момент есть один пострадавший, его увезли на машине "скорой помощи".

Позже в полиции объяснили, что организаторы собрания: Никол Пашинян, Арарат Мирзоян, Сасун Микаелян были принудительно удалены с места собрания.

Несмотря на многочисленные призывы полиции прекратить собрание, Никол Пашинян продолжил незаконное шествие на улице Арцаха, призвав к массовому неповиновению, говорится в заявлении.

Полиция РА заявляет, что после принятия решения о прекращении собрания все действия организаторов являются незаконными, а все участники собрания были обязаны покинуть место собрания.

"Руководствуясь статьей 33 Закона РА "О свободе собраний", полиция осуществила действия по разгону собрания средствами, исходящими из ситуации", - отметили в полиции.

Ранее в воскресенье состоялась очень короткая встреча Саргсяна с Пашиняном, она продлилась несколько минут.

Встреча была организована в присутствии журналистов и транслировалась в прямом эфире.

Как сообщалось, в субботу в рамках протестов против премьер-министра Сержа Саргсяна полиция Армении задержала 102 человек.

Саргсян в субботу призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Никола Пашиняна к диалогу. Пашинян ответил на предложение Саргсяна, что готов обсуждать только вопрос его отставки.

Акции протеста против Саргсяна в Ереване проходят с 13 апреля. Участники акций периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов.

Полиция ежедневно задерживает десятки протестующих, большинство из которых вскоре отпускает.