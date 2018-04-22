Кількість загиблих в результаті вибуху в Кабулі зросла до 31

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Неділя, 22 квітня 2018, 12:32

Міністерство охорони здоров’я Афганістану повідомило про зростання кількості загиблих в результаті теракту у Кабулі до 31.

Про це повідомив речник міністерства Вахід Майрох, повідомляє TOLO News.

Поранення в ході атаки отримали понад 50 людей. Їх доставили до лікарень Кабула.

За словами Вайроха, медики разом з правоохоронцями працюють над ідентифікацією загиблих.

Як повідомлялося, вибух стався у центрі видачі документів та реєстрації виборців у районі Дашт-е-Барчі близько 10 ранку.

За даними поліції, терорист-смертник активував вибуховий пристрій на вході в адміністративну будівлю.

Раніше повідомлялося про щонайменше дев’ять загиблих та 56 поранених.

Європейська правда

Теми: Афганістан
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