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Количество погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 31

Воскресенье, 22 апреля 2018, 12:32

Министерство здравоохранения Афганистана сообщило о росте числа погибших в результате теракта в Кабуле до 31.

Об этом сообщил пресс-секретарь министерства Вахид Майрох, сообщает TOLO News.

Ранения в ходе атаки получили более 50 человек. Их доставили в больницы Кабула.

По словам Вайроха, медики вместе с правоохранителями работают над идентификацией погибших.

Как сообщалось, взрыв произошел в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-э-Барч около 10 утра.

По данным полиции, террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание.

Ранее сообщалось по меньшей мере о девяти погибших и 56 раненых.

Европейская правда

Темы: Афганистан
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