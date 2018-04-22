Количество погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 31
Воскресенье, 22 апреля 2018, 12:32
Министерство здравоохранения Афганистана сообщило о росте числа погибших в результате теракта в Кабуле до 31.
Об этом сообщил пресс-секретарь министерства Вахид Майрох, сообщает TOLO News.
Ранения в ходе атаки получили более 50 человек. Их доставили в больницы Кабула.
По словам Вайроха, медики вместе с правоохранителями работают над идентификацией погибших.
Как сообщалось, взрыв произошел в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-э-Барч около 10 утра.
По данным полиции, террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание.
Ранее сообщалось по меньшей мере о девяти погибших и 56 раненых.