Количество погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 31

499 просмотров
Воскресенье, 22 апреля 2018, 12:32

Министерство здравоохранения Афганистана сообщило о росте числа погибших в результате теракта в Кабуле до 31.

Об этом сообщил пресс-секретарь министерства Вахид Майрох, сообщает TOLO News.

Ранения в ходе атаки получили более 50 человек. Их доставили в больницы Кабула.

По словам Вайроха, медики вместе с правоохранителями работают над идентификацией погибших.

Как сообщалось, взрыв произошел в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-э-Барч около 10 утра.

По данным полиции, террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание.

Ранее сообщалось по меньшей мере о девяти погибших и 56 раненых.

Европейская правда

Темы: Афганистан
powered by lun.ua
По теме
На западе Афганистана в результате атаки боевиков погибли 10 военных 14 марта 2018, 10:05
В Кабуле прогремел взрыв, есть пострадавшие 2 марта 2018, 08:43
Террористы напали на военную базу в Кабуле – 2 погибших, 10 раненых 29 января 2018, 08:19
Все новости
Главные новости
Количество погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 31
"Миротворец" хочет передать ГПУ запись разговора Онищенко с россиянином
Сутки в АТО: 47 обстрелов, есть потери
В США указали на проблемы с правами человека в Украине
Все новости
психология

Почему слово "молодец" не работает?

Лайфхаки

6 простых коктейлей, которые можно приготовить дома