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В Афганістані стався другий за день вибух, шість загиблих

Неділя, 22 квітня 2018, 15:09

В Афганістані стався другий за день вибух поблизу центру реєстрації виборців у місті Пул-е-Хумрі в провінції Баглан.

Про це повідомляє TOLO News.

Вибух стався невдовзі після полудня.

Як повідомляється, в результаті загинули щонайменше шість людей і п’ятеро отримали поранення.

Всі загиблі були членами однієї родини, які проїжджали повз центр реєстрації виборців в момент коли спрацював вибуховий пристрій. Серед загиблих є діти.

Починаючи з вівторка, це вже п’ятий напад на виборчі інституції Афганістану. Вибори у цій країні мають відбутися в жовтні.

Як повідомлялося, близько 10 ранку стався вибух у центрі видачі документів та реєстрації виборців у районі Дашт-е-Барчі міста Кабул.

За даними поліції, терорист-смертник активував вибуховий пристрій на вході в адміністративну будівлю.

За останніми даними, загинула 31 людина, більше 50 отримали поранення.

Відповідальність за цей теракт взяла на себе "Ісламська держава".

Європейська правда

Теми: Афганістан
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