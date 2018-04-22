В Афганистане произошел второй за день взрыв, минимум шесть погибших

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Воскресенье, 22 апреля 2018, 15:09

В Афганистане произошел второй за день взрыв вблизи центра регистрации избирателей в городе Пул-е-Хумри в провинции Баглан.

Об этом сообщает TOLO News.

Взрыв произошел вскоре после полудня.

Как сообщается, в результате погибли по меньшей мере шесть человек и пятеро получили ранения.

Все погибшие были членами одной семьи, которые проезжали мимо центра регистрации избирателей в момент, когда сработало взрывное устройство. Среди погибших есть дети.

Начиная со вторника, это уже пятое нападение на избирательные институты Афганистана. Выборы в этой стране должны состояться в октябре.

Как сообщалось, около 10 утра произошел взрыв в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи города Кабул.

По данным полиции, террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание.

По последним данным, погиб 31 человек, более 50 получили ранения.

Ответственность за этот теракт взяло на себя "Исламское государство".

Европейская правда

Темы: Афганистан
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