Гройсман: що заважає місцевій владі зробити нормальну палату в лікарні?

Прем'єр Володимир Гройсман наголошує, що розбудова лікарень і поліклінік є відповідальністю місцевої влади.

"Кому належать поліклініки, лікарні? Місцевим органам влади, яким ми передали повноваження і ресурси. Що їм заважає зробити нормальну палату, операційну? Нічого!", - цитує Гройсмана прес-служба Кабміну.

Прем'єр наголосив, що уряд зі свого боку робить немало для зміни ситуації в системі охорони здоров’я.

"Говорять сьогодні, що лікарні в жахливому стані. І це правда. Але давайте скажемо і про те, що це стало можливим внаслідок недолугої політики минулих періодів, коли охорона здоров’я нікого не цікавила. А цікавив тільки контроль над закупівлями ліків – а це мільярди, і друга позиція – закупити обладнання і на тому ще вкрасти 30-50% (вартості)", - сказав він.

"Прийшла Уляна Супрун і почала ці схеми ламати. А ми як уряд обрали шлях зміни системи охорони здоров’я", - підкреслив Гройсман.