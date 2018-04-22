Гройсман: что мешает местной власти сделать нормальную палату в больнице?

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Воскресенье, 22 апреля 2018, 15:21

Премьер Владимир Гройсман подчеркивает, что развитие больниц и поликлиник является ответственностью местных властей.

"Кому принадлежат поликлиники, больницы? Местным органам власти, которым мы передали полномочия и ресурсы. Что им мешает сделать нормальную палату, операционную? Ничего!", - цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Премьер подчеркнул, что правительство со своей стороны делает немало для изменения ситуации в системе здравоохранения.

"Говорят сегодня, что больницы в ужасном состоянии. И это правда. Но давайте скажем и о том, что это стало возможным в результате неумелой политики прошлых периодов, когда здравоохранение никого не интересовало. А интересовал только контроль над закупками лекарств - а это миллиарды, и вторая позиция - закупить оборудование и на том еще украсть 30-50% (стоимости)", - сказал он.

"Пришла Ульяна Супрун и начала эти схемы ломать. А мы как правительство выбрали путь изменения системы здравоохранения", - подчеркнул Гройсман.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров медицина
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