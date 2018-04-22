Вночі в деяких областях можливі заморозки

23 квітня в Україні без опадів, лише вдень у східних областях, ввечері і на крайньому заході країни невеликий дощ, подекуди гроза.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8°, на узбережжі морів та в Закарпатті 9-12° тепла, у західних, Сумській та Чернігівській областях місцями заморозки 0-2°, вдень 13-18° тепла, у західній та місцями в південній частині 19-24°, у східних областях та на півночі Лівобережжя 8-13°.

У Києві без опадів. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.

У Львові без опадів, лише ввечері місцями короткочасний невеликий дощ. Температура вночі 3-5° тепла, місцями заморозки 0-2°, вдень 21-23°.

В Одесі без опадів. Температура вночі 9-11° тепла, вдень 21-23°.

У Дніпрі без опадів. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.

У Харкові вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.

У Карпатах без опадів, лише ввечері місцями короткочасний невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, подекуди заморозки 0-2°, вдень 11-16°.