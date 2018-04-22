Ночью в некоторых областях возможны заморозки

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Воскресенье, 22 апреля 2018, 16:40

23 апреля в Украине без осадков, лишь днем ​​в восточных областях, вечером и на крайнем западе страны небольшой дождь, местами гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8°, на побережье морей и в Закарпатье 9-12° тепла, в западных, Сумской и Черниговской областях местами заморозки 0-2°, днем ​​13-18° тепла, в западной и местами в южной части 19-24°, в восточных областях и на севере Левобережья 8-13°.

 

В Киеве без осадков. Температура ночью 6-8° тепла, днем ​​15-17°.

Во Львове без осадков, вечером местами кратковременный дождь. Температура ночью 3-5° тепла, местами заморозки 0-2°, днем ​​21-23°.

В Одессе без осадков. Температура ночью 9-11° тепла, днем ​​21-23°.

В Днепре без осадков. Температура ночью 5-7° тепла, днем ​​15-17°.

В Харькове ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь. Температура ночью 4-6° тепла, днем ​​10-12°.

В Карпатах без осадков, вечером местами кратковременный дождь. Температура ночью 1-6° тепла, местами заморозки 0-2°, днем ​​11-16°.

Темы: погода
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