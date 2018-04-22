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У Держдепі закликали Київ створити незалежний антикорупційний суд

Неділя, 22 квітня 2018, 17:56
У Держдепі закликали Київ створити незалежний антикорупційний суд

В.о. держсекретаря США Джон Салліван закликав владу України подвоїти зусилля з впровадження реформ, створити незалежний Антикорупційний суд та підвищити тарифи на газ.

Про це речниця Держдепу США Хезер Науерт написала у Твіттері, коментуючи зустріч Саллівана з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

"Діючий секретар Салліван закликав Україну подвоїти зусилля щодо реформ та дотримуватися програм МВФ шляхом прийняття законодавства для створення справді незалежного антикорупційного суду та підвищення тарифів на газ до паритетного рівня по відношенню до імпорту" - написала вона.

 

За її словами, Салліван підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії.

Також Науерт повідомила, що Салліван та Клімкін закликали Росію нарешті виконувати Мінські угоди і припинити окупацію Криму.

Нагадаємо, 22 квітня глава МЗС України Павло Клімкін прибув до Торонто, де відбудеться зустріч глав МЗС країн "Великої сімки".

Європейська правда 

Теми: Антикорупційний судСШАРосіяКримКлімкін
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