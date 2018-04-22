В Госдепе призвали Киев создать независимый антикоррупционный суд

1114 просмотров
Воскресенье, 22 апреля 2018, 17:56

И.о. госсекретаря США Джон Салливан призвал власти Украины удвоить усилия по внедрению реформ, создать независимый Антикоррупционный суд и повысить тарифы на газ.

Об этом пресс-секретарь Госдепа США Хезер Науерт написала в Твиттере, комментируя встречу Салливана с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Действующий секретарь Салливан призвал Украину удвоить усилия в отношении реформ и придерживаться программ МВФ путем принятия законодательства для создания действительно независимого антикоррупционного суда и повышения тарифов на газ до паритетного уровня по отношению к импорту", - написала она.

.

 

По ее словам, Салливан подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.

Науерт также сообщила, что Салливан и Климкин призвали Россию наконец-то выполнять Минские соглашения и прекратить оккупацию Крыма.

Напомним, 22 апреля глава МИД Украины Павел Климкин прибыл в Торонто, где состоится встреча глав МИД стран "Большой семерки".

Европейская правда

Темы: Антикоррупционный суд США Росcия Крым Климкин
powered by lun.ua
По теме
Парубий связал создание Антикоррупционного суда и тарифы 20 апреля 2018, 08:26
Парубий пригласил "Венецианку" к исправлению закона об Антикоррупционном суде 19 апреля 2018, 15:08
Декларация слабости и декларация силы 11 апреля 2018, 13:49
Все новости
Главные новости
В Госдепе призвали Киев создать независимый антикоррупционный суд
Жебровский "отложил" водоснабжение Авдеевки до утра
Украина договорилась с ЕС об условиях следующего транша
Количество погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 31
Все новости
еда

10 продуктов для пикника, которые не испортятся в теплую погоду

еда

Уличная еда в Киеве: 12 вариантов перекусить на ходу