В Госдепе призвали Киев создать независимый антикоррупционный суд

И.о. госсекретаря США Джон Салливан призвал власти Украины удвоить усилия по внедрению реформ, создать независимый Антикоррупционный суд и повысить тарифы на газ.

Об этом пресс-секретарь Госдепа США Хезер Науерт написала в Твиттере, комментируя встречу Салливана с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Действующий секретарь Салливан призвал Украину удвоить усилия в отношении реформ и придерживаться программ МВФ путем принятия законодательства для создания действительно независимого антикоррупционного суда и повышения тарифов на газ до паритетного уровня по отношению к импорту", - написала она.

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По ее словам, Салливан подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.

Науерт также сообщила, что Салливан и Климкин призвали Россию наконец-то выполнять Минские соглашения и прекратить оккупацию Крыма.

Напомним, 22 апреля глава МИД Украины Павел Климкин прибыл в Торонто, где состоится встреча глав МИД стран "Большой семерки".

Европейская правда