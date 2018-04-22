Штаб: У неділю по силах АТО стріляли 10 разів, обійшлося без жертв

119 переглядів
Неділя, 22 квітня 2018, 18:58

У неділю бойовики вели вогонь по силах АТО 10 разів, жертв та поранених серед українських бійців внаслідок обстрілів немає. 

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 22 квітня станом на 18:00. 

Зокрема, на донецькому напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь поблизу Талаківки, гранатомети застосували біля шахти "Бутівка" та Водяного, великокаліберні кулемети – під Павлополем і Гнутовим.

В районі Павлополя та Новотроїцького по силах АТО бойовики вели снайперський вогонь.

На луганському напрямку з 82-мм мінометів та гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли оборонців Троїцького.

Теми: АТО Донбас
powered by lun.ua
По темі
У Міноборони уточнили, що військовий загинув від підриву на вибухівці 22 квітня 2018, 13:16
Доба в АТО: 47 обстрілів, є втрати 22 квітня 2018, 07:51
АТО: бойовики здійснили 31 обстріл, двоє бійців ЗСУ зазнали поранень 21 квітня 2018, 18:53
Усі новини
Головні новини
Порошенко заявив, що процедури для надання автокефалії УПЦ вже розпочато
У Держдепі закликали Київ створити незалежний антикорупційний суд
Жебрівський "відклав" водопостачання Авдіївки до ранку
Україна домовилась з ЄС про умови наступного траншу
Усі новини
читай!

8 корисних книг, які допоможуть жити і працювати продуктивніше

психологія

Чому слово "молодець" не працює?