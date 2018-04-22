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Штаб: У неділю по силах АТО стріляли 10 разів, обійшлося без жертв

Неділя, 22 квітня 2018, 18:58

У неділю бойовики вели вогонь по силах АТО 10 разів, жертв та поранених серед українських бійців внаслідок обстрілів немає. 

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 22 квітня станом на 18:00. 

Зокрема, на донецькому напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь поблизу Талаківки, гранатомети застосували біля шахти "Бутівка" та Водяного, великокаліберні кулемети – під Павлополем і Гнутовим.

В районі Павлополя та Новотроїцького по силах АТО бойовики вели снайперський вогонь.

На луганському напрямку з 82-мм мінометів та гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли оборонців Троїцького.

Теми: АТОДонбас
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