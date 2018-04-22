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Штаб: В воскресенье по силам АТО стреляли 10 раз, обошлось без жертв

Воскресенье, 22 апреля 2018, 18:58

В воскресенье боевики вели огонь по силам АТО 10 раз, жертв и раненых среди украинских бойцов в результате обстрелов нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером 22 апреля станет на 18:00.

В частности, на донецком направлении из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь вблизи Талаковки, гранатометы применили возле шахты "Бутовка" и Водяного, крупнокалиберные пулеметы - под Павлополем и Гнутово.

В районе Павлополя и Новотроицкого по силам АТО боевики вели снайперский огонь.

На луганском направлении из 82-мм минометов и гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли защитников Троицкого.

Темы: АТОДонбасс
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