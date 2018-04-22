В НБУ сподіваються завершити перегляд програми співпраці з МВФ найближчим часом

Україна і МВФ продовжують переговори щодо приїзду місії МВФ до Києва для подальшої співпраці в рамках програми.

Про це 22 квітня повідомив глава Національного банку України Яків Смолій за підсумками проведених у Вашингтоні переговорів, пише Інтерфакс-Україна.



"Українська сторона переконана у неминучості реформ, які важливі для забезпечення макроекономічної стабільності та добробуту громадян у нашій країні, і тому повинні спільно з МВФ бачити перспективи подальшої співпраці. Ми віримо і зробимо все, щоб продовжити співпрацю і успішно реалізувати необхідні реформи", - заявив Смолій.



Він підкреслив "рішучі наміри президента та уряду" завершити четвертий перегляд програми Співпраці між Україною та МВФ найближчим часом.

Глава Мінфіну Олександр Данилюк висловив упевненість, що найближчим часом сторони зможуть узгодити відкриті питання і вийти на спільну позицію.

"Мінфін працює над бюджетною резолюцією на наступні 3 роки, яка дозволить продовжити нашу політику щодо скорочення дефіциту і зменшення боргового навантаження відповідно до програми МВФ", - зазначив Данилюк.

За його словами, продовження співпраці з МВФ "є передумовою отримання додаткового фінансування від Світового банку і макрофінансової допомоги від ЄС".

У свою чергу перший заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон зазначив, що Україна досягла "істотного прогресу у стабілізації економіки і створення потенціалу для зростання".

"Міжнародна ситуація зараз сприятлива для реформ, тому важливо не втрачати часу. Ми готові допомагати Україні в забезпеченні успіху її реформаторських зусиль", - заявив Ліптон.

Нагадаємо, раніше в інфляційному звіті НБУ зазначалося, що Нацбанк планує підписати нову програму фінансування від Міжнародного валютного фонду у 2020 році.

До 2020 року НБУ очікує надходження від МВФ кредитних траншів загальною сумою у 2 мільярди доларів.

МВФ у свою чергу вимагає від України перегляду ціни на газ.

Без отримання чергового траншу від МВФ успішний вихід України на ринки зовнішніх запозичень практично неможливий.

Глава Мінфіну Олександр Данилюк заявив, що Україна домовилась з ЄС про умови наступного траншу, які відповідатимуть пріоритетам розвитку економіки України.