В НБУ надеются завершить пересмотр программы сотрудничества с МВФ в ближайшее время

Украина и МВФ продолжают переговоры по приезду миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.

Об этом 22 апреля сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий по итогам проведенных в Вашингтоне переговоров, пишет Интерфакс-Украина.

"Украинская сторона убеждена в неизбежности реформ, которые важны для обеспечения макроэкономической стабильности и благосостояния граждан в нашей стране, и поэтому должна совместно с МВФ видеть перспективы дальнейшего сотрудничества. Мы верим и сделаем все, чтобы продолжить сотрудничество и успешно реализовать необходимые реформы", - заявил Смолий.

Он подчеркнул "решительные намерения президента и правительства" завершить четвертый пересмотр программы сотрудничества между Украиной и МВФ в ближайшее время.

Глава Минфина Александр Данилюк в свою очередь выразил уверенность, что в ближайшее время стороны смогут согласовать открытые вопросы и выйти на общую позицию.

"Минфин работает над бюджетной резолюцией на следующие 3 года, которая позволит продолжить нашу политику по сокращению дефицита и уменьшения долговой нагрузки в соответствии с программой МВФ", - отметил Данилюк.

По его словам, продолжение сотрудничества с МВФ "является предпосылкой получения дополнительного финансирования от Всемирного банка и макрофинансовой помощи от ЕС".

В свою очередь первый замдиректора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон отметил, что Украина достигла "существенного прогресса в стабилизации экономики и создание потенциала для роста".

"Международная ситуация сейчас благоприятна для реформ, поэтому важно не терять времени. Мы готовы помогать Украине в обеспечении успеха ее реформаторских усилий", - заявил Липтон.

Напомним, ранее в инфляционной отчете НБУ указывалось, что Нацбанк планирует подписать новую программу финансирования от Международного валютного фонда в 2020 году.

К 2020 году НБУ ожидает поступления от МВФ кредитных траншей на общую сумму в 2 миллиарда долларов.

Без получения очередного транша от МВФ успешный выход Украины на рынки внешних заимствований практически невозможен.