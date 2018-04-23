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Макрон: Захід не повинен бути слабким проти Путіна

Понеділок, 23 квітня 2018, 01:40

Президент Франції Еммануель Макрон назвав Володимира Путіна "сильною людиною, перед якою ніколи не можна виглядати слабким".

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News перед візитом в США.

"Путін - сильна людина, перед ним не можна виглядати слабким. Коли ви слабкі, він це використовує", - заявив Макрон.

"Путін сильний, розумний і не наївний. Він втручається всюди, у США і в Європі, щоб послабити нашу демократію, бо вважає, що це добре для його країни. Саме тому ми не повинні бути слабкими", - підкреслив французький президент.

"Він хоче Великої Росії. Люди пишаються його політикою. Путін надзвичайно жорстокий з меншинами і зі своїми противниками, його ідея демократії мені не близька", - додав він.

Раніше Макрон у телефонній розмові з російським колегою Володимиром Путіним закликав його посилити тиск на Дамаск, щоб припинити військову ескалацію в Сирії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяРосіяПутін
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