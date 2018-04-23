Макрона: Запад не должен быть слабым против Путина

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Понедельник, 23 апреля 2018, 01:40

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Владимира Путина "сильным человеком, перед которой никогда нельзя выглядеть слабым".

Об этом он сказал в интервью Fox News перед визитом в США.

"Путин - сильный человек, перед ним нельзя выглядеть слабым. Когда вы слабы, он это использует", - заявил Макрон.

"Путин сильный, умный и не наивный. Он вмешивается везде, в США и в Европе, чтобы ослабить нашу демократию, потому что считает, что это хорошо для его страны. Именно поэтому мы не должны быть слабыми", - подчеркнул французский президент.

"Он хочет Великой России. Люди гордятся его политикой. Путин чрезвычайно жесток с меньшинствами и со своими противниками, его идея демократии мне не близка", - добавил он.

Ранее Макрон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным призвал его усилить давление на Дамаск, чтобы прекратить военную эскалацию в Сирии.

Темы: Франция Росcия Путин
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