Теракт у Кабулі: Кількість загиблих зросла до 57

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Понеділок, 23 квітня 2018, 02:18

Кількість загиблих унаслідок теракту біля центру реєстрації виборців у Кабулі зросла до 57.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров'я Афганістану.

Прес-секретар міністерства заявив, що загинули щонайменше 57 осіб, у тому числі 8 дітей.

Усі загиблі були цивільними, які чекали зовні центру реєстрації населення, щоб отримати посвідчення особи або зареєструватися для участі у голосуванні на виборах у жовтні.

119 осіб зазнали поранень, але кількість постраждалих ще може зрости.

Як повідомлялося, близько 10 ранку 22 квітня стався вибух у центрі видачі документів та реєстрації виборців у районі Дашт-е-Барчі міста Кабул.

За даними поліції, терорист-смертник активував вибуховий пристрій на вході в адміністративну будівлю.

Відповідальність за цей теракт взяла на себе "Ісламська держава".

Теми: Афганістан теракт
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