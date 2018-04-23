Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Теракт у Кабулі: Кількість загиблих зросла до 57

Понеділок, 23 квітня 2018, 02:18

Кількість загиблих унаслідок теракту біля центру реєстрації виборців у Кабулі зросла до 57.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров'я Афганістану.

Прес-секретар міністерства заявив, що загинули щонайменше 57 осіб, у тому числі 8 дітей.

Усі загиблі були цивільними, які чекали зовні центру реєстрації населення, щоб отримати посвідчення особи або зареєструватися для участі у голосуванні на виборах у жовтні.

119 осіб зазнали поранень, але кількість постраждалих ще може зрости.

Як повідомлялося, близько 10 ранку 22 квітня стався вибух у центрі видачі документів та реєстрації виборців у районі Дашт-е-Барчі міста Кабул.

За даними поліції, терорист-смертник активував вибуховий пристрій на вході в адміністративну будівлю.

Відповідальність за цей теракт взяла на себе "Ісламська держава".

Теми: Афганістантеракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Усі новини...
Афганістан
Між Іраном та Талібаном сталася стрілянина через воду, є загиблі
Таліби провели перші торги нафти, видобутої в Афганістані
МЗС викликає посла Угорщини після того, як Орбан порівняв Україну з Афганістаном
Останні новини
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
Усі новини...
Реклама: