Теракт в Кабуле: число погибших возросло до 57
Число погибших в результате теракта возле центра регистрации избирателей в Кабуле возросло до 57.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.
Пресс-секретарь министерства заявил, что погибли по меньшей мере 57 человек, в том числе 8 детей.
Все погибшие были гражданскими, которые ждали снаружи центра регистрации населения, чтобы получить удостоверение личности или зарегистрироваться для участия в голосовании на выборах в октябре.
119 человек получили ранения, но число пострадавших еще может возрасти.
Как сообщалось, около 10 утра 22 апреля произошел взрыв в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи города Кабул.
По данным полиции, террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание.
Ответственность за этот теракт взяло на себя "Исламское государство".