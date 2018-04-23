Теракт в Кабуле: число погибших возросло до 57

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Понедельник, 23 апреля 2018, 02:18

Число погибших в результате теракта возле центра регистрации избирателей в Кабуле возросло до 57.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Пресс-секретарь министерства заявил, что погибли по меньшей мере 57 человек, в том числе 8 детей.

Все погибшие были гражданскими, которые ждали снаружи центра регистрации населения, чтобы получить удостоверение личности или зарегистрироваться для участия в голосовании на выборах в октябре.

119 человек получили ранения, но число пострадавших еще может возрасти.

Как сообщалось, около 10 утра 22 апреля произошел взрыв в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи города Кабул.

По данным полиции, террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание.

Ответственность за этот теракт взяло на себя "Исламское государство".

Темы: Афганистан теракт
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