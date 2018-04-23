У РФ пройшла акція на підтримку Telegram

У Росії 22 квітня користувачі Telegram провели акцію проти блокування месенджера Роскомнадзором.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Користувачі, які підтримали пропозицію від офіційного сервісного аккаунта месенджера, о сьомій годині вечора почали запускати з вікон паперові літачки.

#telegram Публикация от Tanya Korovkina (@nyata) 22 Апр 2018 в 9:03 PDT

Зазначається, що акція пройшла на підтримку вільного інтернету, приурочена до сьомого дня блокування Telegram в Росії.

Раніше біля будівлі ФСБ РФ паперові літачки запускали учасниця арт-гурту Pussy Riot Марія Альохіна і активіст Дмитро Ентео. Суд в Москві призначив їм за це по 100 годин громадських робіт.

Нагадаємо, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

16 квітня 2018 року Російські провайдери в понеділок, 16 квітня, почали блокувати месенджер Telegram на території Росії.

Пізніше стало відомо, що Telegram у РФ працює, а сайт Роскомнадзору – ні. Також у користувачів виникли труднощі з доступом до інших ресурсів.

Також Роскомнадзор погрожує заблокувати Facebook.

Тим часом Telegram продовжує залишатися доступним російським користувачам, на відміну від, наприклад, Google.