В РФ прошла акция в поддержку Telegram

В России 22 апреля пользователи Telegram провели акцию против блокирования мессенджера Роскомнадзором.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Пользователи, которые поддержали предложение от официального сервисного аккаунта мессенджера, в семь часов вечера начали запускать из окон бумажные самолетики.

#telegram Публикация от Tanya Korovkina (@nyata) 22 Апр 2018 в 9:03 PDT

Отмечается, что акция прошла в поддержку свободного интернета, приуроченная к седьмому дню блокировки Telegram в России.

Ранее возле здания ФСБ РФ бумажные самолетики запускали участница арт-группы Pussy Riot Мария Алехина и активист Дмитрий Энтэо. Суд в Москве назначил им за это по 100 часов общественных работ.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

16 апреля 2018 года российские провайдеры в понедельник, 16 апреля, начали блокировать мессенджер Telegram на территории России.

Позже стало известно, что Telegram в РФ работает, а сайт Роскомнадзора – нет. Также у пользователей возникли трудности с доступом к другим ресурсам.

Также Роскомнадзор грозится заблокировать Facebook.

Тем временем Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям, в отличии, например, от Google.