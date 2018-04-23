Переговори з КНДР по ядерній програмі далекі від завершення - Трамп

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Понеділок, 23 квітня 2018, 04:45

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори США з Північною Кореєю щодо відмови Пхеньяна від ядерної зброї далекі від завершення.

Про це він написав у Twitter.

"Ми дуже далеко від угоди щодо Північної Кореї, може, все вийде, а, може, й ні - тільки час покаже. Але робота, яку я роблю зараз, повинна була бути зроблена давно!" - підкреслив Трамп.

Як повідомлялось, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив, що КНДР заморозить ядерні та ракетні випробування і закриє ядерний випробувальний полігон на півночі країни.

Президент США Дональд Трамп привітав рішення КНДР, назвавши його "великим прогресом".

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас також привітав заяву Північної Кореї про припинення ядерних випробувань, проте зазначив, що тепер Пхеньян повинен здійснити конкретні кроки для денуклеаризації.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Федеріка Могеріні заявила в суботу, що оголошення КНДР про припинення ядерних випробувань є позитивним кроком і закликала до "незворотньої денуклеаризації" країни.

Заява КНДР з’явилась на тлі підготовки майбутніх самітів на найвищому рівні із Південною Кореєю та США. Обидві країни тиснуть на Північну Корею з метою завершення її ядерної і ракетної програм.

Теми: США Трамп КНДР ядерна зброя
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