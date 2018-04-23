Переговоры с КНДР по ядерной программе далеки от завершения - Трамп

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Понедельник, 23 апреля 2018, 04:45

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США с Северной Кореей об отказе Пхеньяна от ядерного оружия далеки от завершения.

Об этом он написал в Twitter.

"Мы очень далеко от соглашения по Северной Корее, может, все получится, а, может, и нет - только время покажет. Но работа, которую я делаю сейчас, должна была быть сделана давно!" - подчеркнул Трамп.

Как сообщалось, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил, что КНДР заморозит ядерные и ракетные испытания и закроет ядерный испытательный полигон на севере страны.

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение КНДР, назвав его "большим прогрессом".

Глава МИД Германии Гайко Маас также приветствовал заявление Северной Кореи о прекращении ядерных испытаний, однако отметил, что теперь Пхеньян должен сделать конкретные шаги для денуклеаризации.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Могерини заявила в субботу, что объявление КНДР о прекращении ядерных испытаний является позитивным шагом и призвала к "необратимой денуклеаризации" страны.

Заявление КНДР появилось на фоне подготовки будущих саммитов на высшем уровне с Южной Кореей и США. Обе страны оказывают давление на Северную Корею с целью завершения ее ядерной и ракетной программ.

Темы: США Трамп КНДР ядерное оружие
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