Переговоры с КНДР по ядерной программе далеки от завершения - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США с Северной Кореей об отказе Пхеньяна от ядерного оружия далеки от завершения.

Об этом он написал в Twitter.

"Мы очень далеко от соглашения по Северной Корее, может, все получится, а, может, и нет - только время покажет. Но работа, которую я делаю сейчас, должна была быть сделана давно!" - подчеркнул Трамп.

....We are a long way from conclusion on North Korea, maybe things will work out, and maybe they won’t - only time will tell....But the work I am doing now should have been done a long time ago!