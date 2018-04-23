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АТО: 30 обстрілів, бойовики застосували міномети і гранатомети

Понеділок, 23 квітня 2018, 06:43
АТО: 30 обстрілів, бойовики застосували міномети і гранатомети

За минулу добу бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ – постраждалих немає.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів агресор вів вогонь по наших укріпленнях поблизу Новгородського та Луганського", – йдеться у звіті.

Під Новогородським, Новоселівкою і Троїцьким бойовики застосували 82 мм міномети, гранатомети різних систем – в районі Троїцького, Луганського та Новоселівки.

Великокаліберні кулемети – по оборонцях Луганського і Троїцького, озброєння БМП та стрілецьку зброю – по українських позиціях під Новгородським.

"На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор вів вогонь по наших укріпленнях поблизу Талаківки", – підкреслили у штабі.

Також гранатомети різних систем та стрілецьку зброю бойовики застосували по оборонцях Авдіївки, Шахти "Бутівка", Мар’їнки та Водяного, великокаліберні кулемети – під Павлополем, Гнутовим, Красногорівкою та Широкиним,  стрілецьку зброю – неподалік Кам’янки.

По позиціях ЗСУ в районі Павлополя та Новотроїцького вівся снайперський вогонь.

Крім цього, у штабі АТО спростовують звинувачення ЗСУ в обстрілі цивільного населення.

"Штаб заявляє, що подібні повідомлення окупаційних ЗМІ є черговою провокацією, інсценованою ватажками російсько-окупаційних військ.

Як і раніше, сили АТО продовжують дотримуватись Мінських домовленостей та режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін", – йдеться у повідомленні.

Теми: АТОДонбас
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