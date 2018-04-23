АТО: 30 обстрелов, боевики применили минометы и гранатометы

За минувшие сутки боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ – пострадавших нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов агрессор вел огонь по нашим укреплениям возле Новгородского и Луганского", – говорится в отчете.

Под Новгородским, Новоселовкой и Троицким боевики применили 82 мм минометы, гранатометы различных систем – в районе Троицкого, Луганского и Новоселовки.

Крупнокалиберные пулеметы – по защитникам Луганского и Троицкого, вооружение БМП и стрелковое оружие – по украинским позициям под Новгородским.

"На Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по нашим укреплениям возле Талаковки", – подчеркнули в штабе.

Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие боевики применили по защитникам Авдеевки, Шахты "Бутовка", Марьинки и Водяного, крупнокалиберные пулеметы – под Павлополем, Гнутовым, Красногоровкой и Широкиным, стрелковое оружие Гнутовым неподалеку Каменки.

По позициям ВСУ в районе Павлополя и Новотроицкого велся снайперский огонь.

Кроме этого, в штабе АТО опровергают обвинения ВСУ в обстреле гражданского населения.

"Штаб заявляет, что подобные сообщения оккупационных СМИ является очередной провокацией, инсценированной главарями российско-оккупационных войск.

Как и раньше, силы АТО продолжают придерживаться Минских договоренностей и режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон", – говорится в сообщении.