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Протести у Нікарагуа: 25 загиблих, десятки поранених

Понеділок, 23 квітня 2018, 07:25

У Нікарагуа під час зіткнень протестувальників і поліції загинули щонайменше 25 людей, постраждалих - більше 100.

Про це повідомляє DW.

Зіткнення тривають у кількох містах, у тому числі у столиці - Манагуа. Поліція застосувала проти мітингувальників гумові кулі і сльозогінний газ. Учасники акцій протесту використовують камені і саморобні гранати.

Також повідомляється про застосування вогнепальної зброї. 

Крім цього, стало відомо про смерть журналіста - невідомий застрелив його під час прямого ефіру.

Масові протести в Нікарагуа тривають з 18 квітня. Мітингувальники виступають проти реформи соціального забезпечення, яка передбачає збільшення відрахувань працівників до фондів соціального страхування та зменшення допомоги.

Нікарагуа - одна з найбідніших країн в Західній півкулі, країна переживає фінансову кризу.

Президент Даніель Ортега перебуває при владі з 2006 року, учасники акцій протесту звинувачують його в корупції, авторитарності та різкому збагаченні членів його сім'ї.

"Українська правда" у Threads

Теми: мітинги
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