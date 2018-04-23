Протести у Нікарагуа: 25 загиблих, десятки поранених

У Нікарагуа під час зіткнень протестувальників і поліції загинули щонайменше 25 людей, постраждалих - більше 100.

Про це повідомляє DW.

Зіткнення тривають у кількох містах, у тому числі у столиці - Манагуа. Поліція застосувала проти мітингувальників гумові кулі і сльозогінний газ. Учасники акцій протесту використовують камені і саморобні гранати.

Також повідомляється про застосування вогнепальної зброї.

Крім цього, стало відомо про смерть журналіста - невідомий застрелив його під час прямого ефіру.

Масові протести в Нікарагуа тривають з 18 квітня. Мітингувальники виступають проти реформи соціального забезпечення, яка передбачає збільшення відрахувань працівників до фондів соціального страхування та зменшення допомоги.

Нікарагуа - одна з найбідніших країн в Західній півкулі, країна переживає фінансову кризу.

Президент Даніель Ортега перебуває при владі з 2006 року, учасники акцій протесту звинувачують його в корупції, авторитарності та різкому збагаченні членів його сім'ї.