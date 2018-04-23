Протесты в Никарагуа: 25 погибших, десятки раненых

В Никарагуа во время столкновений протестующих с полицией погибли по меньшей мере 25 человек, пострадавших - более 100.

Об этом сообщает DW.

Столкновения продолжаются в нескольких городах, в том числе в столице - Манагуа. Полиция применила против митингующих резиновые пули и слезоточивый газ. Участники акций протеста используют камни и самодельные гранаты.

Также сообщается о применении огнестрельного оружия.

Кроме этого, стало известно о смерти журналиста - неизвестный застрелил его во время прямого эфира.

Массовые протесты в Никарагуа продолжаются с 18 апреля. Митингующие выступают против реформы социального обеспечения, которая предусматривает увеличение отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшения пособий.

Никарагуа - одна из беднейших стран в Западном полушарии, страна переживает финансовый кризис.

Президент Даниэль Ортега находится у власти с 2006 года, участники акций протеста обвиняют его в коррупции, авторитарности и резком обогащении членов его семьи.