Збірна України з тенісу програла Канаді у Кубку Федерацій і залишила Світову групу

983 перегляди
Понеділок, 23 квітня 2018, 08:19

Збірна України програла Канаді у матчі плей-офф Кубка Федерацій за право залишитися у Другій світовій групі з тенісу.

Рахунок зустрічі, що проходила у Монреалі - 2:3.

Доля матчу визначилася у п`ятій парній зустрічі, де українки Ольга Савчук та Катерина Бондаренко програли канадійкам Габріелі Дабровскі та Б`янка Андреску. Рахунок матчу - 6:3, 4:6, 6:3.

До вирішального матчу збірна України виграла першу гру, коли Леся Цуренко у трьох сетах перемогла Андреску з рахунком 6:4, 3:6, 4:0 відмова. Потім перша ракетка Канади Ежені Бушар у двох сетах здолала Катерину Бондаренко - 6:2, 7:5.

У неділю, 22 квітня, Бушар в третій зустрічі обіграла Цуренко - 4:6, 6:2, 7:6 (5). Зрівняла рахунок у матчі Катерина Бондаренко, котра перемогла Габріелу Дабровскі.

Після поразки від Канади збірна України опустилася у Першу групу Євро-Африканської зони.

Зазначимо, що четверта ракетка світу Еліна Світоліна не грала в цих матчах. Таке було рішення тренера збірної України, пояснювала сама Світоліна.

Микола Аврамчук, для УП
Теми: спорт
powered by lun.ua
По темі
Юніорська збірна України з хокею сенсаційно виграла чемпіонат світу в дивізіоні 1В 20 квітня 2018, 22:17
Мінспорту уточнило наказ про заборону українським спортсменам їздити в РФ 18 квітня 2018, 19:06
"Динамо" в Харкові перемогло "Шахтар" 14 квітня 2018, 19:10
Усі новини
Головні новини
У G7 і не думають про повернення РФ до "великих" і тримають санкції
АТО: 30 обстрілів, бойовики застосували міномети і гранатомети
Йованович: Із 2014 року США надали Україні майже $1 млрд на безпекову допомогу
Автокефалія УПЦ: Синод Вселенського Патріархату "ухвалив відповідні рішення"
Усі новини
Instagram дня

Родина з 4 синами демонструє, що ж таке домашнє навчання

читай!

8 корисних книг, які допоможуть жити і працювати продуктивніше