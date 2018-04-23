Збірна України з тенісу програла Канаді у Кубку Федерацій і залишила Світову групу

Збірна України програла Канаді у матчі плей-офф Кубка Федерацій за право залишитися у Другій світовій групі з тенісу.

Рахунок зустрічі, що проходила у Монреалі - 2:3.

Доля матчу визначилася у п`ятій парній зустрічі, де українки Ольга Савчук та Катерина Бондаренко програли канадійкам Габріелі Дабровскі та Б`янка Андреску. Рахунок матчу - 6:3, 4:6, 6:3.

До вирішального матчу збірна України виграла першу гру, коли Леся Цуренко у трьох сетах перемогла Андреску з рахунком 6:4, 3:6, 4:0 відмова. Потім перша ракетка Канади Ежені Бушар у двох сетах здолала Катерину Бондаренко - 6:2, 7:5.

У неділю, 22 квітня, Бушар в третій зустрічі обіграла Цуренко - 4:6, 6:2, 7:6 (5). Зрівняла рахунок у матчі Катерина Бондаренко, котра перемогла Габріелу Дабровскі.

Після поразки від Канади збірна України опустилася у Першу групу Євро-Африканської зони.

Зазначимо, що четверта ракетка світу Еліна Світоліна не грала в цих матчах. Таке було рішення тренера збірної України, пояснювала сама Світоліна.