Сборная Украины по теннису проиграла Канаде в Кубке Федераций и оставила Мировую группу

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Понедельник, 23 апреля 2018, 08:19

Сборная Украины проиграла Канаде в матче плей-офф Кубка Федераций за право остаться во Второй мировой группе по теннису.

Счет встречи, проходившей в Монреале, – 2:3.

Судьба матча определилась в пятой парной встрече, где украинки Ольга Савчук и Екатерина Бондаренко проиграли канадкам Габриеле Дабровска и Бьянке Андреску. Счет матча – 6:3, 4:6, 6:3.

До решающего матча сборная Украины выиграла первую игру, когда Леся Цуренко в трех сетах победила Андреску со счетом 6:4, 3:6, 4:0 отказ. Затем первая ракетка Канады Бушар в двух сетах одолела Екатерину Бондаренко – 6:2, 7:5.

В воскресенье, 22 апреля, Бушар в третьей встрече обыграла Цуренко – 4:6, 6:2, 7:6 (5). Сравняла счет в матче Екатерина Бондаренко, которая победила Габриелу Дабровска.

После поражения от Канады сборная Украины опустилась в Первую группу Евро-Африканской зоны.

Отметим, что четвертая ракетка мира Элина Свитолина не играла в этих матчах. Таково было решение тренера сборной Украины, объясняла сама Свитолина.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: спорт
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