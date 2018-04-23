Клімкін: Кожен 12-й українець зараз у Росії

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Понеділок, 23 квітня 2018, 09:32

На території РФ нині проживає близько трьох мільйонів українців.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час спілкування із активом української громади у Торонто, повідомляє "Укрінформ".

"Росія веде проти нас війну, але все одно три мільйони українців живуть у РФ. Тобто майже кожен 12-ий українець зараз – у Росії", - сказав Клімкін.

Він додав, що серед тих українців є "багато тих, хто не любить і Путіна та Росію, але вважають, що не мають іншого вибору".

"Вони кажуть: ми так все життя заробляли гроші, - і їх треба зрозуміти", - сказав Клімкін.

Керівник МЗС переконаний, що цю ситуацію необхідно "поступово" змінити.

"Постійно так тривати не може. Зараз є певні ідеї і ми їх опрацьовуємо таким чином, аби в Росії постійно три мільйони українців не знаходилися, бо для мене це дуже сумна ситуація", - сказав Клімкін.

Він відзначив, що зближення України та ЄС дещо вплинуло на розподіл українських трудових мігрантів.

"Європа відкрилася і ми бачимо, що дехто вже з Росії переїздить у ЄС або повертається в Україну. Водночас, це відбувається дуже повільно", - підсумував Клімкін.

Теми: Україна Росія МЗС
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