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Каждый 12-й украинец сейчас в России – Климкин

Понедельник, 23 апреля 2018, 09:32
Каждый 12-й украинец сейчас в России – Климкин

На территории РФ в настоящее время проживает около трех миллионов украинцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время общения с активом украинской общины в Торонто, сообщает "Укринформ".

"Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в РФ. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас – в России", - сказал Климкин.

Он добавил, что среди украинцев есть "много тех, кто не любит и Путина и Россию, но считают, что не имеют другого выбора".

"Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, – и их надо понять", - сказал Климкин.

Глава МИД убежден, что эту ситуацию необходимо "постепенно" менять.

"Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определенные идеи, и мы их отрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация", - сказал Климкин.

Он отметил, что сближение Украины и ЕС несколько повлияло на распределение украинских трудовых мигрантов.

"Европа открылась, и мы видим, что некоторые уже из России переезжает в ЕС или возвращается в Украину. В то же время, это происходит очень медленно", - подытожил Климкин.

Темы: УкраинаРосcияМИД
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