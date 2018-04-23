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"Холодна війна": ООН не може вирішити конфлікт у Сирії

Понеділок, 23 квітня 2018, 09:39

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш визнав неефективність Ради Безпеки і розповів про початок нової "холодної війни".

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу SVT, передає УНІАН.

"У Сирії існує кілька різних армій, всілякі ополчення, борються зі всього світу, стикаються різні інтереси, йде холодна війна, є розрив між сунітами і шиїтами", – зазначив генсек.

"Це очевидно, наївно вважати, що ООН може магічним чином вирішити всі ці проблеми, особливо коли Рада Безпеки настільки фрагментована", – заявив він.

Гутеррішу ясно, що "холодна війна" повернулася, але він бачить і пару відмінностей між нинішньою і попередньою.

"Тоді був серйозний конфлікт між США і Радянським Союзом. Тепер, Сполучені Штати і росіяни не контролюють всіх, як це було тоді. Багато країн дуже активні в регіоні: Туреччина, Іран, Саудівська Аравія та інші", – зазначив він.

Гутерріш сказав, що немає двох однорідних контрольованих блоків.

"Українська правда" в Threads

Теми: ООНСиріяРосія
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