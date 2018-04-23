"Холодная война": ООН не может решить конфликт в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал неэффективность Совета Безопасности и рассказал о начале новой "холодной войны".



Об этом он заявил в интервью телеканалу SVT, передает УНИАН.

"В Сирии существует несколько разных армий, всевозможные ополчения, борются со всего мира, сталкиваются разные интересы, идет холодная война, разрыв между суннитами и шиитами", – отметил генсек

"Это очевидно, наивно полагать, что ООН может магическим образом решить все эти проблемы, особенно когда Совет Безопасности столь фрагментирован", – сказал он.



Гутерришу ясно, что "холодная война" вернулась, но он видит и пару отличий между нынешней и предыдущей.



"Тогда был серьезный конфликт между США и Советским Союзом. Теперь, Соединенные Штаты и русские не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие", – отметил он.

Гутерриш сказал, нет двух однородных контролируемых блоков.