У понеділок у Вірменії поновилися акції протесту проти прем’єрства Сержа Саргсяна.

Про це повідомляє "Радио Азатутюн".

Сотні громадян в різних районах міста знову вийшли на вулиці Єревану в понеділок вранці, щоб блокувати вулиці і перекривати руху міського транспорту в рамках оголошеної затриманим поліцією лідером опозиції Ніколом Пашиняном кампанії мирної громадянської непокори.

На багатолюдному мітингу опозиції напередодні його учасники домовилися проводити мирні акції громадянської непокори кожен день, починаючи з 8:15 ранку, а кожен вечір 19:00 збиратися на площі Республіки незалежно від того, хто і скільки людей будуть затримані чи заарештовані поліцією.

Акції протесту проти Саргсяна в Єревані проходять з 13 квітня. Учасники акцій періодично проводять мітинги, ходи, перекривають вулиці, намагаються перешкодити роботі державних органів.

Поліція щоденно затримує десятки протестувальників, більшість з яких невдовзі відпускає.

Прем'єр-міністр Серж Саргсян у суботу закликав опозиційного депутата і організатора протестів Нікола Пашиняна до діалогу. Пашинян відповів на пропозицію Саргсяна, що готовий обговорювати тільки питання його відставки.

Під час протестів у неділю поліція застосувала спецзасоби для розгону мітингарів. Затримали більше 200 людей. Серед затриманих і троє опозиційних депутатів, в тому числі лідер протестів Нікол Пашинян.

У зв’язку з протестами у Єревані ЄС закликав Вірменію до негайного звільненняусіх затриманих учасників акцій протесту.

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"Європейська правда"