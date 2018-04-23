В Армении возобновились акции протеста

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Понедельник, 23 апреля 2018, 10:11

В понедельник в Армении возобновились акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Сотни граждан в различных районах города вновь вышли на улицы Еревана в понедельник утром, чтобы блокировать улицы и перекрывать движение транспорта в рамках объявленной задержанным полицией лидером оппозиции Николом Пашиняном кампании мирного гражданского неповиновения.

На многолюдном митинге оппозиции накануне его участники договорились проводить мирные акции гражданского неповиновения каждый день, начиная с 8:15 утра, а каждый вечер 19:00 собираться на площади Республики независимо от того, сколько людей будут задержаны или арестованы полицией.

Акции протеста против Саргсяна в Ереване проходят с 13 апреля. Участники акций периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов.

Полиция ежедневно задерживает десятки протестующих, большинство из которых вскоре отпускает.

Премьер-министр Серж Саргсян в субботу призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Никола Пашиняна к диалогу. Пашинян ответил на предложение Саргсяна, что готов обсуждать только вопрос его отставки.

Во время протестов в воскресенье полиция применила спецсредства для разгона митингующих. Задержали более 200 человек. Среди задержанных и трое оппозиционных депутатов, в том числе лидер протестов Никол Пашинян.

В связи с протестами в Ереване ЕС призвал Армению к немедленному освобождению всех задержанных участников акций протеста.

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"Европейская правда"

Темы: Армения акции
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