Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Полтаві розбили меморіальну дошку Герою АТО

Понеділок, 23 квітня 2018, 10:22

Невідомі пошкодили меморіальну таблицю Герою АТО Сергію Лимарю, закріплену на будинку по вулиці Алмазна, 9 у Полтаві.

Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції в Полтавській області.

Відповідне повідомлення від місцевих мешканців поліція отримала у суботу, 21 квітня, близько 7-ї ранку.

За вказаною адресою виїхали працівники Полтавського відділу поліції. Зараз вони встановлюють осіб, які можуть бути причетні до скоєного.

Відкрите кримінальне провадження за статтею 296 ККУ (хуліганство). Тривають слідчі дії.

Герой АТО Сергій Лимарь народився у Полтаві 21 лютого 1989 року. 21 серпня 2014-го загинув під час виконання бойового завдання, внаслідок артилерійського обстрілу бойової позиції підрозділу поблизу села Старогнатівка Волноваського району Донецької області. Він служив командиром взводу у 2-му об'єднаному польовому вузлі зв'язку Генерального штабу ЗСУ.

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Полтаванадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Усі новини...
Полтава
Скандальна справа Полтавського ГЗК Жеваго отримала продовження: посадовців підозрюють у махінаціях
Мамай втратив посаду мера Полтави
Полтавський комунальник наживався на похованні військових: викрили на хабарах
Останні новини
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
Усі новини...
Реклама: