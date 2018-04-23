У Полтаві розбили меморіальну дошку Герою АТО

Невідомі пошкодили меморіальну таблицю Герою АТО Сергію Лимарю, закріплену на будинку по вулиці Алмазна, 9 у Полтаві.

Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції в Полтавській області.

Відповідне повідомлення від місцевих мешканців поліція отримала у суботу, 21 квітня, близько 7-ї ранку.

За вказаною адресою виїхали працівники Полтавського відділу поліції. Зараз вони встановлюють особи, які можуть бути причетні до скоєного.

Відкрите кримінальне провадження за статтею 296 ККУ (хуліганство). Тривають слідчі дії.

Герой АТО Сергій Лимарь народився у Полтаві 21 лютого 1989 року. 21 серпня 2014-го загинув під час виконання бойового завдання, внаслідок артилерійського обстрілу бойової позиції підрозділу поблизу села Старогнатівка Волноваського району Донецької області. Він служив командиром взводу у 2-му об'єднаному польовому вузлі зв'язку Генерального штабу ЗСУ.