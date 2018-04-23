В Полтаве разбили мемориальную доску Герою АТО

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Понедельник, 23 апреля 2018, 10:22

Неизвестные повредили мемориальную таблицу Герою АТО Сергею Лымарю, закрепленную на доме по улице Алмазная, 9 в Полтаве.

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Полтавской области.

Соответствующее сообщение от местных жителей полиция получила в субботу, 21 апреля, около 7 утра.

По указанному адресу выехали сотрудники Полтавского отдела полиции. Сейчас они устанавливают лиц, которые могут быть причастны к содеянному.

Открыто уголовное производство по статье 296 УК (хулиганство). Продолжаются следственные действия.

Герой АТО Сергей Лымарь родился в Полтаве 21 февраля 1989 года. 21 августа 2014-го погиб при выполнении боевого задания, в результате артиллерийского обстрела боевой позиции подразделения вблизи села Старогнатовка Волновахского района Донецкой области. Он служил командиром взвода во 2-м объединенном полевом узле связи Генерального штаба ВСУ.

 

Украинская правда
Темы: Полтава чрезвычайное происшествие
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