Корупційний скандал у ПАРЄ: асамблея готує термінове рішення

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалить термінову резолюцію через корупційний скандал.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Джерела ЄП повідомили, що члени Бюро (керівного органу) асамблеї із незначною перевагою – 13 голосів за, 10 проти – затвердили пропозицію про термінові дебати щодо звіту Зовнішньої слідчої групи.

Цей орган, утворений торік із авторитетних європейських колишніх суддів, розслідував звинувачення щодо підкупу окремих членів асамблеї.

В неділю зовнішня слідча група оприлюднила свій звіт, у якому підтвердила системну корупцію в ПАРЄ. Ближчим часом Асамблея розгляне санкції щодо депутатів, щодо яких прозвучали звинувачення у корупції з боку Азербайджану.

Також на розгляд сесії винесене питання про ситуацію в Сирії (формат поточних дебатів, без ухвалення рішення) та про ухвалену нещодавно Копенгагенську декларацію, яка змінює правила роботи Європейського суду з прав людини.