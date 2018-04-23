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Коррупционный скандал в ПАСЕ: ассамблея готовит срочное решение

Понедельник, 23 апреля 2018, 11:15

Парламентская ассамблея Совета Европы примет срочную резолюцию из-за коррупционного скандала.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Источники ЕП сообщили, что члены Бюро (руководящего органа) ассамблеи с незначительным преимуществом – 13 голосов за, 10 против – утвердили предложение о срочных дебатах по отчету Внешней следственной группы.

Этот орган, образованный в прошлом году из авторитетных европейских бывших судей, расследовал обвинения в отношении подкупа отдельных членов ассамблеи.

В воскресенье наружная следственная группа обнародовала свой отчет, в котором подтвердила системную коррупцию в ПАСЕ. В ближайшее время Ассамблея рассмотрит санкции в отношении депутатов, относительно которых прозвучали обвинения в коррупции со стороны Азербайджана.

Также на рассмотрение сессии вынесен вопрос о ситуации в Сирии в формате текущих дебатов, без принятия решения) и о принятой недавно Копенгагенской декларации, которая меняет правила работы Европейского суда по правам человека.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕвропаПАСЕскандалкоррупция
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