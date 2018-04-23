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Кримські окупанти знову затримали українця

Понеділок, 23 квітня 2018, 11:47

Російські прикордонники затримали в окупованому Росією Криму 41-річного громадянина України, його намагаються звинуватити у зберіганні зброї та наркотиків.

Про це повідомляє кримський підрозділ "РИА Новости" з посиланням на Прикордонне управління ФСБ РФ.

Окупанти стверджують, що житель смт Леніно зберігав у своєму будинку пістолет кустарного виробництва і два згортки з 2 грамами кристалічної речовини, що містить похідний від N-метілефедрона наркотик.

Крім того, йдеться в повідомленні, під час обшуку в будинку українця нібито знайдені шприци, голки, скляні та металеві трубки, саморобні патрони і 50 грамів пороху.

"Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи відносно затриманого", - заявляють у прикордонуправлінні ФСБ.

Теми: Кримнадзвичайна подія
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