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Крымские оккупанты снова задержали украинца

Понедельник, 23 апреля 2018, 11:47

Российские пограничники задержали в оккупированном Россией Крыму 41-летнего гражданина Украины, его пытаются обвинить в хранении оружия и наркотиков.

Об этом сообщает крымское подразделение "РИА Новости" со ссылкой на Пограничное управление ФСБ РФ.

Оккупанты утверждают, что житель пгт Ленино хранил в своем доме пистолет кустарного производства и два свертка с 2 граммами кристаллического вещества, содержащего производный от N-метилэфедрона наркотик.

Кроме того, говорится в сообщении, в ходе обыска в доме украинца якобы найдены шприцы, иглы, стеклянные и металлические трубки, самодельные патроны и 50 граммов пороха.

"На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного", - заявляют в погрануправлении ФСБ.

Темы: Крымчрезвычайное происшествие
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