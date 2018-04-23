Радника Порошенка підозрюють у незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро підозрює радника президента Петра Порошенка, екс-глави Держприкордонслужби Віктора Назаренка у незаконному збагаченні.

Про це йдеться в матеріалах Солом'янського райсуду Києва від 10 квітня.

Відзначається, що в рамках кримінального провадження №52017000000000321 від 13 травня 2017 року за ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення) ККУ детективи НАБУ просили суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ АКБ "Львів".

Детективи хотіли отримати відомості про рух коштів по рахунку однієї з підставних осіб; усі платіжні доручення про внесення готівки на рахунок та отримання готівки тощо; юридичну справу клієнта; документи, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів тощо.

Детектив просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, мотивуючи це тим, що є загроза зміни або знищення даних документів.

Згідно з матеріалами клопотання, у 2015-2016 роках екс-голова Держприкордонслужби на себе та членів своєї родини оформив низку об'єктів нерухомості, загальна ринкова вартість яких складає близько 17,5 мільйона гривень.

Зазначається, що Назаренко, у декларації за 2015 рік вказав, що володіє квартирою та гаражем у 45,2 кв. м, загальною вартістю 75 тисяч 511 гривень, а його дружина – двома землідянками (на 1196 кв. м у с. Сезенків Баришівського району Київської області загальною вартістю 40 тисяч 800 гривень; на 520 кв. м у с. Вишеньки Бориспільського району Київської області загальною вартістю 67 тисяч 497 гривень), машиномісцем загальною вартістю 89 тисяч 120 гривень, садовим будинком та автомобілем Volkswagen Tiguan (2011 року випуску, загальною вартістю 385 тисяч 440 гривень).

Додатково Назаренко вказав наявність готівкових коштів у 2015 році спільно з дружиною у розмірі 107 тисяч доларів та 940 тисяч гривень. А сукупний дохід його і дружини за 2015 рік склав 499 тисяч 442 гривні.

У декларації за 2016 рік Назаренко задекларував ту ж нерухомість, крім своєї квартири і місця у паркінгу, записного на дружину. Разом з тим він вказав, що тримає у готівці 209 тисяч 500 доларів та 190 тисяч гривень, при сукупному доході сім'ї за 2016 рік – 845 тисяч 748 гривень.

Також радник президента вказав дохід від продажу квартири (2 мільйони 50 тисяч 125 гривень) та паркінгу (390 тисяч гривень).

Разом з тим, згідно з витягом з Національної кадастрової системи, у липні 2016 року дружина Назаренка стала власницею 0,1 га землі на території Любарецької сільради Бориспільського району Київщини, але ця інформація у деклараціях екс-голови ДПС відсутня.

"Також під час досудового розслідування отримано інформацію про придбання членами родини ОСОБА_4 (Назаренко – ред.) в період 2015-2017 років об'єктів нерухомості за дев'ятьма адресами", - йдеться в матеріалах суду.

Також слідство отримало відомості щодо можливого зберігання певною особою грошових коштів, отриманих протиправним шляхом на рахунках підставних осіб, відкритих у Мостиському відділенні ПАТ АКБ "Львів" в тому числі особою, доступ до рахунків якої просять детективи.

Суд клопотання НАБУ задовольнив.

25 липня 2017 року Порошенко звільнив Назаренка з посади голови Держаної прикордонної служби й призначив його своїм радником.