Советника Порошенко подозревают в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро подозревает советника президента Петра Порошенко, экс-главу Госпогранслужбы Виктора Назаренко в незаконном обогащении.

Об этом говорится в материалах Соломенского райсуда Киева от 10 апреля.

Отмечается, что в рамках уголовного производства №52017000000000321 от 13 мая 2017 по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) УК детективы НАБУ просили суд предоставить временный доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении ПАО АКБ "Львов".

Детективы хотели получить сведения о движении средств по счету одного из подставных лиц; все платежные поручения о внесении наличных на счет и получении наличных и тому подобное; юридическое дело клиента; документы, содержащие сведения о компьютере клиента и контрагентов и т.п.

Детектив просил рассмотреть ходатайство без вызова лица, во владении которой находятся вещи и документы, мотивируя это тем, что есть угроза изменения или уничтожения данных документов.

Согласно материалам ходатайства, в 2015-2016 годах экс-глава Госпогранслужбы на себя и членов своей семьи оформил ряд объектов недвижимости, общая рыночная стоимость которых составляет около 17,5 миллиона гривен.

Отмечается, что Назаренко, в декларации 2015 года указал, что владеет квартирой и гаражом на 45,2 кв. м, общей стоимостью 75 тысяч 511 гривен, а его жена – двумя участками (на 1196 кв. м в с. Сезенков Барышевского района Киевской области общей стоимостью 40 тысяч 800 гривен и на 520 кв. м в с. Вишенки Бориспольского района Киевской области общей стоимостью 67 тысяч 497 гривен), машиноместом общей стоимостью 89 тысяч 120 гривен, садовым домом и автомобилем Volkswagen Tiguan (2011 года выпуска, общей стоимостью 385 тысяч 440 гривен).

Дополнительно Назаренко отметил наличие наличных средств совместно с женой в размере 107 тысяч долларов и 940 тысяч гривен. А совокупный доход его и жены за 2015 год составил 499 тысяч 442 гривны.

В декларации за 2016 год Назаренко задекларировал ту же недвижимость, кроме своей квартиры и места в паркинге, записного на жену. Вместе с тем он указал, что держит наличными 209 тысяч 500 долларов и 190 тысяч гривен, при совокупном доходе семьи за 2016 год – 845 тысяч 748 гривен.

Также советник президента указал доход от продажи квартиры (2 миллиона 50 тысяч 125 гривен) и паркинга (390 тысяч гривен).

Вместе с тем, согласно извлечению из Национальной кадастровой системы, в июле 2016 года жена Назаренко стала обладательницей 0,1 га земли на территории Любарецького сельсовета Бориспольского района Киевской области, но эта информация в декларациях экс-председателя ГПС отсутствует.

"Также во время досудебного расследования получена информация о приобретении членами семьи ОСОБА_4 (Назаренко – ред.) в период 2015-2017 годов объектов недвижимости по девяти адресам", - говорится в материалах суда.

Также следствие получило сведения о возможном хранения определенным лицом денежных средств, полученных противоправным путем на счетах подставных лиц, открытых в Мостисском отделении ПАО АКБ "Львов" в том числе лицом, доступ к счетам которого просят детективы.

Суд ходатайство НАБУ удовлетворил.

25 июля 2017 года Порошенко уволил Назаренко с должности главы Государственной пограничной службы и назначил его своим советником.