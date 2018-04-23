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Урядова комісія з повернення корупційного майна не провела жодного засідання

Понеділок, 23 квітня 2018, 11:54

Міжвідомча комісія з питань повернення у власність держави коштів та майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень за чотири роки не провела жодного засідання.

Таку інформацію надало Міністерство юстиції на запит голови експертної організації StateWatch Глібу Канєвському.

Дана комісія була утворена ще у липні 2014 року урядовою постановою. До складу комісії увійшло топ-чиновники із ГПУ, АПУ, МВС, ДФС, Мін’юсту та інших органів влади.

 

Нагадаємо в березні 2018 року власним розпорядженням Президент України Петро Порошенко створив нову міжвідомчу робочу групу з координації повернення в Україну коштів, одержаних злочинним шляхом колишніми високопосадовцями.

Та як відомо президентська робоча група також не збиралася вже протягом двох років.

Українська правда
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