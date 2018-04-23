Правительственная комиссия по возврату коррупционного имущества не провела ни одного заседания

977 просмотров
Понедельник, 23 апреля 2018, 11:54

Межведомственная комиссия по вопросам возвращения в собственность государства средств и имущества, полученных в результате коррупционных правонарушений за четыре года не провела ни одного заседания.

Такую информацию предоставило Министерство юстиции на запрос председателя экспертной организации StateWatch Глеба Каневского.

Данная комиссия была создана еще в июле 2014 года правительственным постановлением. В состав комиссии вошли топ-чиновники из ГПУ, АПУ, МВД, ГФС, Минюста и других органов власти.

 

Напомним, в марте 2018 года собственным распоряжением Президент Украины Петр Порошенко создал новую межведомственную рабочую группу по координации возвращения в Украину средств, полученных преступным путем, бывшими высокопоставленными чиновниками.

И, как известно президентская рабочая группа также не собиралась уже в течение двух лет.

Украинская правда
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
СБУ проводит обыски в "Мотор Сичи"
В ПАСЕ отказались от дебатов по химатаке в Солсбери и выборам в Крыму
Бизнесмен Дядечко ответил на обвинения Шепелева о его похищении
Коррупционный скандал в ПАСЕ: ассамблея готовит срочное решение
Все новости
исследование

"За" и "против" сильных физических нагрузок в возрасте 70+

читай!

8 полезных книг, которые помогут жить и работать продуктивнее