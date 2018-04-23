Синоптики обіцяють дощі, на сході – заморозки

В Україні найближчої доби погоду визначатиме вологе і помірно-тепле повітря, що переміщається із Західної Європи.



Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру повідомляє "Інтерфакс-Україна".



Вночі 24 квітня в західних і більшості північних областей, а вдень по всій Україні очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер південний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5-10 м/с, вдень на заході окремі пориви 15-20 м/с.



Температура вночі в східній половині 1-6° тепла, на грунті та місцями в повітрі заморозки 0-5°, на решті території 6-11° тепла; вдень 14-19°, на Закарпатті та крайньому півдні 20-24°, на півночі Лівобережжя 8-13°.



У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень прогнозується короткочасний дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 16-18°.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 24 квітня найвища температура вдень була 27,0° в 1950 році, найнижча вночі -2,2° у 1893 році.



25 квітня в Україні не буде опадів, лише вночі в східній і південній частині місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 5-10°, на півдні до 14°; вдень 19-24°, на сході та північному сході 14-19°.



У Києві 25 квітня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 20-22°.