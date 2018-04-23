Синоптики обещают дожди, на востоке – заморозки

В Украине в ближайшие сутки погоду будет определять влажный и умеренно-теплый воздух, перемещающийся с Западной Европы.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра сообщает "Интерфакс-Украина".



Ночью 24 апреля в западных и большинстве северных областей, а днем по всей Украине ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер южный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с, днем на западе отдельные порывы 15-20 м/с.



Температура ночью в восточной половине 1-6° тепла, на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°, на остальной территории 6-11° тепла; днем 14-19°, на Закарпатье и крайнем юге 20-24°, на севере Левобережья 8-13°.



В Киеве во вторник ночью без осадков, днем прогнозируется кратковременный дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 16-18°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 апреля самая высокая температура днем была 27,0° в 1950 году, самая низкая ночью -2,2° в 1893 году.



25 апреля в Украине не будет осадков, лишь ночью в восточной и южной части местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 5-10°, на юге до 14°; днем 19-24°, на востоке и северо-востоке 14-19°.



В Киеве 25 апреля ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 20-22°.